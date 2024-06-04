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Supremeシュプリーム NEWERAニューエラ 帽子capキャップ7 1/2
商品番号 Y58265378960
商品名

Supremeシュプリーム NEWERAニューエラ 帽子capキャップ7 1/2
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...黒ブラックサイズ...71/259.6cmシュプリーム・ニューエラのキャップです。十数年以上前にシュプリーム代官山で購入しました。今でもかなりカッコ良く、名作であり貴重な品物だと個人的には思っております。●状態：洗濯していますので新品と比べ型崩れがあり、使用感もございます、破損等はありませんが、中古品とご理解いただいた上での購入お願いします。●その他お値下げはご遠慮ください。
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