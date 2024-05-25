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【新品未使用、値下げ中】COACH コーチ　財布
商品番号 Y75724547425
商品名

【新品未使用、値下げ中】COACH コーチ　財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。COACH（コーチ）の2つ折り財布です。新品未使用、箱はありません。紙幣やカードなどをすっきりと収納することができる定番のレイアウトです。プレゼントでもらったもので、箱なし、本体のみになります。未使用のまま保管しておりました。コーチの公式HPでは、定価¥44000でした。即購入OKです。ご不明な点があれば購入前にご質問いただき、納得した上でのご購入をお願いします。梱包にはリサイクル品を利用する場合がありますので、ご了承下さい。喫煙者なし、ペットなしですが自宅保管の為、ご理解のある方のみ購入をお願いします。
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