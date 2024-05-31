スニーカー ナイキ NIKE エアマックス90 ブラック ホワイト 黒 紫 ...

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メインカラー···ブラック、パープル人気モデル···NIKEエアマックス90定価13200円最終値下げ何度か使用したので多少の傷や汚れはございます。たくさん履いた訳では無いので状態はいい方と思います。ですがあくまで素人の判断ですので写真を見て、購入検討よろしくお願いします。他のアプリでも出品しているため購入の早い方を優先させていただきますのでご了承ください。