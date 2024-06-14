新品BAPEエイプスワロフスキー社製ラインストーン付シャークTシャツM ...

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APEエイプスワロフスキー社製ラインストーン付シャークTシャツとなります。コレクション整理のため出品します。サイズ：M着丈68cm,身幅50cm,肩幅45cmカラー：ホワイト状態：新品未使用購入先：APEオンラインストア他にも多数出品していますので、ご確認ください。（まとめてご購入いただければ、一緒に送付させていただきます。）