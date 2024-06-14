ASSC×SAPEur Tee(XL)ブルー

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SAPEur✖️ASSCTシャツサプール✖️アンチソーシャルソーシャルクラブのコラボの半袖Tシャツです。大阪限定使用です。本日、大阪ポップアップで購入し、未開封です。サイズ→XLカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）即購入OK・イタズラ防止の為、即お支払い可能な方のみのご理解の上、ご購入を宜しくお願いします。・すり替え防止などの理由により、返品交換はお断りしております。＊他のフリマアプリにも出品しておりますので、そちらで購入された場合、突然削除する場合がございます。お気軽にコメントお願い致します。他にも出品しておりますのでご覧下さい。宜しくお願い致します。#サプール #SAPEur#浜田雅功 #アンチソーシャルソーシャルクラブ