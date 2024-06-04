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STUDIO D'ARTISAN ステュディオダルチザン メンズベルト 34
商品番号 X67669532368
商品名

STUDIO D'ARTISAN ステュディオダルチザン メンズベルト 34
ブランド名 ステュディオダルチザン
特別価格 税込 2,534 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《商品名》　◆STUDIOD’ARTISANステュディオダルチザン肉厚牛革レザーベルト●商品詳細【状態】中古品/美品【色】ブラック　　バックル：シルバー【素材】金属製×牛革レザー【サイズ】34インチ革製品ですので、多少の変色、劣化等ありますので、ご理解のある方のみでお願いします。神経質な方のご購入はご遠慮ください。中古品であることをご理解の上、ご購入お願い致します。カラー···ブラウン
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