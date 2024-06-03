FANTASTICS 八木勇征 ミニオン ぬいぐるみ

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閲覧いただき、ありがとうございます(.ˬ.)\"八木勇征さんのミニオンキーホルダーです。商品は1度も持ち歩かず、暗所にて保管しておりました。商品の状態は写真をご確認下さい。特に目の下の糸については、購入後に切っていただくと通常のお顔になるかと思います。発送はゆうパケットプラス専用箱で行います。ぬいぐるみが箱に対して少し大きく、お顔を少し押して梱包することになります。上記の梱包方法では無く、水濡れ防止後不透明の破れにくい袋に入れて送ることも可能です。またその場合普通郵便に変更致しますので、購入前にコメントをお願い致します(\u003e\u003c)高めなお値段で購入した為、こちらの価格です。ご検討よろしくお願い致します(*´˘`*)即購入⭕️お値下げ❌