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イーグルス　ホテルカリフォルニア　Tシャツ　XL
商品番号 V42010944831
商品名

イーグルス　ホテルカリフォルニア　Tシャツ　XL
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 5,271 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロサンゼルスを拠点にする世界的なバンド！イーグルスの2004年のツアーTシャツです！父親が好きで、ライブに行って購入したものの、結局一度も着ずに押し入れにしまってあったものです◎撮影用に一度袋から出しただけで、プリントのひび割れ等はありませんでした！ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いします(*ˊᵕˋ*)サイズ：XL柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/freezer907098.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce97655.html
http://narcologia.ru/goods/competitive353081.html
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