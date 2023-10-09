イーグルス　ホテルカリフォルニア　Tシャツ　XL

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商品詳細
ロサンゼルスを拠点にする世界的なバンド！イーグルスの2004年のツアーTシャツです！父親が好きで、ライブに行って購入したものの、結局一度も着ずに押し入れにしまってあったものです◎撮影用に一度袋から出しただけで、プリントのひび割れ等はありませんでした！ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いします(*ˊᵕˋ*)サイズ：XL柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/freezer907098.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce97655.html
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