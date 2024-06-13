バレンシアガ　BBロゴ　ベルト

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商品詳細
即購入も大歓迎です送料無料送料込発送時間:24時間以内『BALENCIAGA・ラージベルト』カラー：ブラック素材：カーフスキンレザーBBロゴバックル【サイズ】：90長さ105「端から端バック部分抜き」幅3.5穴×5バックルヨコ11cm縦4.5未使用保管品ですので、非常に綺麗な状態です☆在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに。
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