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l.l.bean gore-tex イヤーフラップ キャップ ブラック
商品番号 U89973068072
商品名

l.l.bean gore-tex イヤーフラップ キャップ ブラック
ブランド名 エルエルビーン
特別価格 税込 4,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルエルビーンゴアテックスイヤーフラップキャップです。首のところでイヤーフラップをマジックテープで留めるタイプのものです。表記サイズS/Mカラーブラック多少の使用感ございますが、状態はいいと思います。USEDにご理解あるかたのみご購入下さい。コンパクトに折り畳んでの発送となります。ご購入希望の方は必ずプロフィールをご覧ください。帽子ハットGORETEXゴアテックス耳当て80年代m80s90年代90svintageビンテージヴィンテージoldオールド
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