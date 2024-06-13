l.l.bean gore-tex イヤーフラップ キャップ ブラック

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商品詳細
エルエルビーンゴアテックスイヤーフラップキャップです。首のところでイヤーフラップをマジックテープで留めるタイプのものです。表記サイズS/Mカラーブラック多少の使用感ございますが、状態はいいと思います。USEDにご理解あるかたのみご購入下さい。コンパクトに折り畳んでの発送となります。ご購入希望の方は必ずプロフィールをご覧ください。帽子ハットGORETEXゴアテックス耳当て80年代m80s90年代90svintageビンテージヴィンテージoldオールド
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