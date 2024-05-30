美品　FRANCO SPADA　ハンドメイド　日本製　ブラウン　美しいネクタイ

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有名ブランドのOEMも出掛ける永島服飾が誇るこだわりのネクタイブランド(FrancoSpadaフランコスパダ)の上質なネクタイです。ISETAN(伊勢丹)や阪急などの百貨店やUNITEDARROWS(ユナイテッドアローズ)などのセレクトショップでも、取り扱いがあります。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★お買い得な品をたくさん出品してます↓↓↓#コーヒーキングのメンズアイテム#コーヒーキングのアイテム一覧★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★日本製にこだわり、国内で唯一の京都の老舗機屋で、最大12色かけて重厚に織り上げられた生地は他に類を見ないほどの上品な光沢と質感です。芯地も生地に合うようオリジナルのウール芯を開発し、縫製も国内でトップレベルの工場で全てハンドメイドで縫い上げているので、機械縫いにはない、締め心地の良さをより追求したメイドイン京都を感じられる贅沢なネクタイとなっています。◼️シルク53% コットン47%◼️日本製◼️剣先8cm 全長147cm◼️カラー...ブラウン◼️柄・デザイン...無地美品ですが、中古品、自宅保管のため、その旨、ご理解いただきご購入お願いいたします。