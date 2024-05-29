正規 カルティエ マスト クラシック ロゴ 長財布赤 ボルドー×ゴールド 札入れ

数年前直営店にて購入しました。Cartier『マストクラシック長札入れレザー長財布赤』☆2Cエンブレムロゴスマートペーパーウォレットメンズ\u0026レディース上品で好印象を与えるシンプルなデザインはビジネスシーンからプライベートまで誰にでも好印象とセンスの良さを演出♪シンプルなデザインだからこそ差が出る繊細な製法、上質な素材、一目でワンランク上のステータスと好印象を演出☆意外に見られている小物を最高の物に☆男女兼用でご愛用頂けます「早期終了もありえますのでお早めに」＜サイズ約17×8.7ｃｍ＞収納[札入れ1、カードポケット7フリーポケット2]＞＜カラーボルドーレッド×シルバー＞状態良品～美品ヴィンテージモデル経年保管品ですので表面、金具に若干の小傷はありますが、目立つ傷や致命的なダメージも無くレザーのハリ良好★内面（中）も比較的綺麗です。まだまだご愛用いただけますコンディションです◎【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけますのでご安心くださいませ時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしています全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありませんのでどうぞご安心くださいませ。※他にもカルティエ、ブルガリ、グッチ等のブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願いますカラー···レッド柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革



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