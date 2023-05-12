BWTアルピーヌ F1 2023 New Era ガスリー キャップ 新品未使用

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㊗️日本GP・鈴鹿開催9/2023:59まで8,400円です❗️期限を過ぎたら、元の価格8,700円に戻す予定です。ご容赦願います\u003c(__)\u003eBWTアルピーヌF12023年版NewEra9FIFTYプレカーブピエールガスリーキャップ レプリカ【新品・未使用】 BWTアルピーヌF1に2023年シーズンより移籍したピエールガスリーのドライバーズキャップのレプリカです。・フロントにアルピーヌのロゴ”A” ・バック右側にはピエールガスリーPGのロゴマーク・バイザーにはガスリーのカーナンバー10の刺繍・フリーサイズ：スナップバック調整・素材：ポリエステル100% ロゴは全てプリントでデザインされています。・男女兼用。★写真1～10は現品です。（私見で検品しましたが気になる箇所はありません）。⭐️F1関連、他も出品しています❗️ご希望の方は#F1関連byきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご購入のご検討お願いいたします。⭐️複数商品の同時同梱購入は2つの商品合計から送料おまとめ分（200円～700円）お値引きします❗️（値引き額はコメント時に回答します。）ご希望の場合は、”2つの商品”それぞれに、同梱購入希望とコメントください。【商品状態】タグ付き新品未使用品【サイズ】サイズ:M/Lサイズ約57.7cm～61.5㎝。スナップバックで調整可能【発送方法】らくらくメルカリ便（形崩れしないよう段ボール箱宅配60サイズに入れて、送付いたします。）#BWTAlpine BWTAlpine#BWTアルピーヌF1BWTアルピーヌF1#アルピーヌアルピーヌ#ルノー ルノー#ピエール・ガスリーピエール・ガスリー#鈴鹿鈴鹿#日本グランプリ 日本グランプリ#日本GP日本GP#F1F1#F1速報 F1速報形···ベースボール