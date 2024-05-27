fernandes FRB-90 ベース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ブランド/フェルナンデスモデル/FRB-90状態は写真からご確認下さい。気になる所が有れば、コメントしてその写真またアップロードします。アルコール拭き取り後にプチプチに梱包して160サイズのヤマト便でお送りします。返品には応じませんので、よくご確認の上ご購入くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/procurement350733.html
http://narcologia.ru/goods/capitation936208.html
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