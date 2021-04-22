porter　豚革　ミドルサイズ　財布

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使わなくなったので出品します。値下げのご相談なども、出来る限り対応いたします。ご検討よろしくお願いします。カラー···ブルー柄・デザイン···その他財布形···二つ折り素材···豚革使い易い財布です。使用感はあります。素人保管なので、ご理解のある方で、お願いします。良ければ、ご検討ください。