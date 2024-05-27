ご覧いただきありがとうございます。サイズ 約45.5×38㎝原画 キャンバス F8立体感あるテクスチャーに独特の質感を楽しんでいただくアートパネル。大きめサイズで存在感あり◎いろいろな角度、場所で無加工撮影しておりますのでお写真ご拝見ください。作品保護スプレー済みかけ紐あり手書き、一点もの⚫︎なるべく本物の色に近づけて撮影しておりますが、携帯によって少し異なって見える場合がございます。⚫︎作製時裏面に絵の具がついている場合がございます。⚫︎絵の具やテクスチャーは乾燥時にヒビ割れが出来る場合がございます。ハンドメイドならではの色むら等気にされる方はご購入をお控え下さい。ご検討いただけますと幸いです(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”#モダンアート#アートパネル#インテリア#インテリア絵画#抽象絵画#抽象画#おしゃれ#個性的#リビング#手書きアート#ニュアンス#ミッドセンチュリー#テクスチャーアート#リビングインテリア#モダンインテリア



現代アート 45.5×38㎝ 大きめ モダン アートパネル インテリア 抽象画 ...



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