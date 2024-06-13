☆新品☆ NEWERA パドレス オールドゴルファー スモークパープル

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★商品名NEWERASANDIEGOPADRESOLDGOLFERSNAPBACKCAPニューエラサンディエゴ パドレススナップバック キャップ サイドパッチ★カラーグレー(ボディ)スモークパープル(ロゴ)ライトグレー(つば裏)★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴OldGolfer(オールドゴルファー)は、ストリートファッションに合わせやすく、80年代、90年代を彷彿させるレトロなシルエットが特徴。紫にグレーを混ぜたスモークパープルと題したシリーズの国内未発売ニューエラキャップ。同じ性質のグレーカラーとチームロゴカラーが絶妙なカラーウェイ。MLB野球帽子海外限定ダルビッシュ有タティスストリートファッションコーディネートWBC#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。素材···コットンカラー···グレー形···ベースボール