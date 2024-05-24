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特撮リボルテック #003 快獣ブースカ
商品番号 D10622359036
商品名

特撮リボルテック #003 快獣ブースカ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特撮リボルテック#003快獣ブースカ箱の帯破れあります。箱折り曲がり、接着部破損あります。フィギュア・セットされている小物はとても良い状態です。画像をご確認ください。ご了承いただける方のみご購入お願いします。●メーカー：KAIYODO●箱サイズ：21.5cm(T)x21.5cm(W)x6.5cm(D)
http://narcologia.ru/goods/perforce402165.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric102645.html
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SERIES No.003 快獣ブースカ « 特撮リボルテック

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