特撮リボルテック #003 快獣ブースカ

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商品詳細
特撮リボルテック#003快獣ブースカ箱の帯破れあります。箱折り曲がり、接着部破損あります。フィギュア・セットされている小物はとても良い状態です。画像をご確認ください。ご了承いただける方のみご購入お願いします。●メーカー：KAIYODO●箱サイズ：21.5cm(T)x21.5cm(W)x6.5cm(D)
http://narcologia.ru/goods/perforce402165.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric102645.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose310940.html
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