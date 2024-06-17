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VANS WTAPS 2016 バンズ　スニーカー ERA エラ　ダブルタップス
商品番号 M17851675761
商品名

VANS WTAPS 2016 バンズ　スニーカー ERA エラ　ダブルタップス
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本のストリートブランドWTAPS（ダブルタップス）とVANSの設立当初から愛されている名作「オーセンティック」を原型としたスケーターカルチャーの影響を色濃く受けたVANSの出世作「エラ」モデルのWネームモデルになります。サイズ:希少サイズの30cmになります。多少の使用感はございますがソールの減りも殆ど無くまだまだ履いて頂けるシューズです。メインカラー···ホワイト、レッドスニーカー型···ローカット(Low)
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