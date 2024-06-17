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商品詳細
日本のストリートブランドWTAPS（ダブルタップス）とVANSの設立当初から愛されている名作「オーセンティック」を原型としたスケーターカルチャーの影響を色濃く受けたVANSの出世作「エラ」モデルのWネームモデルになります。サイズ:希少サイズの30cmになります。多少の使用感はございますがソールの減りも殆ど無くまだまだ履いて頂けるシューズです。メインカラー···ホワイト、レッドスニーカー型···ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/freshman119056.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring334396.html
http://narcologia.ru/goods/influenza970693.html
VANS WTAPS 2016 バンズ スニーカー ERA エラ ダブルタップス
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