LOUIS VUITTON ルイヴィトン　ネクタイ

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LOUISVUITTONルイヴィトン※発送は専用袋に包み、ネコポスでの発送になります。箱込みが良い場合は+750円になります。☆カラー（写真参照）ブラック☆素材高級シルク100%☆サイズ剣先：7cm（素人計測）☆状態✨写真を確認ください。薄っすら色褪せに見えるような箇所がございますが...気にならない方に✨カラー···ブラック