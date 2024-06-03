HIGASHIYA saboe ガラス急須　ガラスポット 中国茶　煎茶

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【直近100に悪い評価のある方、購入前にコメントをお願いします。ない場合はキャンセルします】オンラインで烏龍茶の水出し用に購入しました。柔らかい気泡が残るバーナーワークという伝統的な製法で作られたとても雰囲気のある硝子急須です台湾で茶葉販売と茶藝館を営む友人に頼まれた際、自分の分もと24,200円で購入東方美人と梨山茶を淹れるのに2回ほど使用した後、保管しておりました。横18cm×縦12cmx高さ9cm（約250ml）しっかり緩衝材に包んで発送します。★交渉不可コメントで値段交渉があった場合は削除ブロックの対象とします★スムーズにお取引完了出来る方を希望しているので、発送当初の到着予定日かその翌日中に評価の入れられる方のみでお願いいたします★評価が悪すぎるor挨拶がきちんと出来ない人、発送しません#一保堂#木屋#東屋#開化堂#arts\u0026science#中国茶器#台湾茶#ヨーガンレール#ババグーリ#平林奈緒美#昭和レトロ#北欧インテリア#マーガレットハウエル#吹きガラス#八雲茶寮#日ノ出化学製作所#木村硝子