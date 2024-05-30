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激レア 未使用品 stussy 90s 中期紺タグ サイコロダイス Tシャツ L
商品番号 R36939951727
商品名

激レア 未使用品 stussy 90s 中期紺タグ サイコロダイス Tシャツ L
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レア未使用品stussy90s中期紺タグサイコロダイスTシャツLSTUSSY90年代中期紺タグサイコロダイスプリントmade　inUSA☆新品未使用レアなタグ付きTシャツです。サイズL平置きサイズ着丈７４身幅５６肩幅４８しわ多少ありますがタグ付き未使用品です。宜しくお願いします。
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