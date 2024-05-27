

掛け軸 拓本 版画 田中斐川 御屋根のかつを木にある初明り 悠久 歴史 掛軸 掛け軸 拓本 版画 田中斐川 御屋根のかつを木にある初明り 悠久 歴史 掛軸



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掛け軸拓本63田中斐川御屋根のかつを木にある初明り 悠久歴史掛軸です。作者：田中斐川（高浜虚子に師事）句碑：御屋根のかつを木にある初明り場所：飯塚市八幡宮拓本サイズ（本紙）：330×1245ｍｍ今回出品致します拓本は昭和以前の古き良き時代に採拓した原拓本です(採拓するにあたり許可が必要な場合は全て了解を得ています)。今では残念ながら、新たな拓本採択が出来なくなった場所が増えたと聞いています。それ故、原拓本（原碑（本物の碑石）から採った拓本）はもう手に入れることが難しい非常に価値のある貴重なものです。気に入って頂けたら値下げ交渉にも応じますのでお気軽にコメントください。自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 掛け軸 掛軸 拓本 原拓本 表装 骨董 日本画 絵画 版画 絵師 書 書画 書道 水墨画 茶道具 茶道 茶掛け 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 鑑定団 昭和レトロ 正岡子規 子規 ホトトギス 高浜虚子 高浜年尾 田中斐川 斐川#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#俳句#俳人#拓本#田中斐川#田中_斐川#御屋根の_かつを木にある_初明り#高浜虚子#高浜_虚子#ホトトギス#原拓本#昭和レトロ#水墨画#水墨#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...拓本形式...掛け軸・掛軸主題...俳句主な画材...墨