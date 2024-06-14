wtaps ベルト　Mサイズ

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商品詳細
ダブルタップスオンラインサイトで購入しました。数回使用しましたが比較的綺麗な状態かと思います。購入時に付属していたビニール袋とステッカーもお付けします。T15/BELT/SYNTHETICOLIVEDRAB/MEDIUM
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