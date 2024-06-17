未使用品　クロコダイル　シルバーラウンドWファスナー長財布　大型　黒

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ご覧頂き有り難うございます２点以上購入割引有り(注)他でも出品しましたので、売切れの場合があります。購入前にコメントを宜しくお願いします。クロコダイルレザーのコレクションから出品致しました。一枚革のクロコダイルを使ったダブルファスナーの長財布です。センターの腹部位を使っているので高級感があり、大人の男性に相応しいゆとりのある雰囲気です。程よい光沢の表面仕上げですので、カジュアルだけでなく、フォーマルでも使いまわせます。【内側・収納】スマホも収納できる高い収納力はダブルジップならではです。内側には丈夫で柔軟な牛革を使用しています。【素材】・クロコダイル・牛革・ナイロン【サイズ】・約22×13×5cm 概寸