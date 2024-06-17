CUNE ウサギ迷彩ロングウォレット

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商品詳細
CUNEウサギ迷彩ロングウォレットDHLMD11素材表地/PVC100%別地/牛革実寸タテ10.5ヨコ19マチ2原産国日本製PVC素材と革をかけ合わせた長財布。ジップにはスムーズな開閉ができるYKK社のEXCELLA®を使用しています。内側はお札入れが4箇所とファスナー小銭入れ、カード入れは8ポケット、綿棒1本を挿せるホルダーが付いています。側面には「側面」と素押しが入っています。オリジナル桐箱付きです。
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