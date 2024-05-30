KIJIMA TAKAYUKI フライトキャップ 192946

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人気も品質もトップクラスの帽子ブランド、大人オシャレなキジマタカユキのフライトキャップです。リユース品を購入したので、新品ではありませんが美品です。※一部、色あせ・変色がありますので、画像にてご確認ください。イヤーウォーマーが暖かい\u20282WAYで使える便利キャップ。\u2028\u2028ミニマルなデザインながら、落ち着いたカラーリングとシルエットが美しいベースボールキャップ。\u2028着脱式のイヤーウォーマーは冬場の肌寒い季節でも防寒機能を果たしてくれます。\u2028様々な使い方ができる利便性とデザイン性を兼ね備えた一品です。素材···コットン、ポリエステルカラー···ブラックサイズ3約61cm配送の際、小さく折りたたむ場合がございます。折ジワ等、予めご了承ください。自宅保管にご理解のある方のみ、ご購入検討のほどよろしくお願いいたします。日本製ユニセックス木島隆幸パイロットキャップ秋冬ファー耳あて黒