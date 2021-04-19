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- 小山智徳 黒織部 さけのみ ぐい呑 沓形 茶碗 酒盃 共箱
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商品詳細
【黒織部さけのみ】作家：小山智徳/TomonoriKoyama付属：共箱、共布(無印)、栞寸法W9.0cmD8.0cmH5.3cm小山智徳さんの黒織部さけのみです。黒織部茶碗を縮小したかのようなつくりで、沓形の造形、面裏の長石釉の窓が見どころとなり、大変趣深い作品に仕上がっております。
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