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小山智徳 黒織部 さけのみ ぐい呑 沓形 茶碗 酒盃 共箱
商品番号 Y81278158748
商品名

小山智徳 黒織部 さけのみ ぐい呑 沓形 茶碗 酒盃 共箱
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【黒織部さけのみ】作家：小山智徳/TomonoriKoyama付属：共箱、共布(無印)、栞寸法W9.0cmD8.0cmH5.3cm小山智徳さんの黒織部さけのみです。黒織部茶碗を縮小したかのようなつくりで、沓形の造形、面裏の長石釉の窓が見どころとなり、大変趣深い作品に仕上がっております。
http://narcologia.ru/goods/perpetual483246.html
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2023年最新】無印 茶碗の人気アイテム - メルカリ

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