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オリジナル　ジャズベース　黒　バッカス　プレベ風ピックガード
商品番号 G76748213194
商品名

オリジナル　ジャズベース　黒　バッカス　プレベ風ピックガード
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,362 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Brianbybacchusのジャンク、ジャズベースタイプを全面的に改造したエレキベースです。おそらく素体はJIROモデルかと思います。ボディ、ネック、ピックアップ、ペグはオリジナルのまま、他は塗装含めて全て改造しています。サーキット類は2V2Tで2段式のツマミを使用しています。出音確認済みで、アタック感のある音色が特徴かと思います。ピックガードは初期プレジションベースを参考にオリジナルのものを作成。色はブラック1Pでクリアー仕上げのヴィンテージ仕様です。ボディラッカースプレーで塗装し研磨。ネックはステイン着色したのちにエキゾチックオイルジェルで仕上げ。しかし保管状態が悪く、ボディの全体にヨレや荒れ、バッグの布地が移ったような跡が見られ、特に背面は酷いです。ご了承ください。ヘッドシェイプは初期プレベのような形状に成形し直しています。ロゴは某有名ブランドのカタカナ版を作成し貼っています。(シャレです)改造は素人作業のため、よく写真を確認いただいて納得いただいてから購入ください。他にはない見た目のベースを求めている方、ディスプレイ用として、部品取りなど是非ご検討ください。梱包はプチプチ⇨ダンボールです。
http://narcologia.ru/goods/calling330750.html
http://narcologia.ru/goods/traverse924526.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual718646.html
オリジナル　ジャズベース　黒　バッカス　プレベ風ピックガード
オリジナル ジャズベース 黒 バッカス プレベ風ピックガード - ベース
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