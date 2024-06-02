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40s スウィートハートジュエリー パフィーハート ツインハート 勿忘草
商品番号 V69202906106
商品名

40s スウィートハートジュエリー パフィーハート ツインハート 勿忘草
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,841 円
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商品詳細

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆数ある中からご覧頂き誠にありがとうございます。ご質問やご要望があればお気軽にお問い合わせ下さい。他にも出品してますので是非ご覧下さい。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆商品名Puffy Heart/パフィーハート☆人気のsweetheart jewelry/スウィートハートジュエリー『ツインハート/勿忘草/forget me not』☆STERLING/スターリング/シルバー/925※2,000円プラスで、アメリカから輸入している925のチェーンを付ける事が可能です。ご希望の方はお気軽にコメントください！サイズ【チャーム】縦:1.7cm横:1.5cm厚さ:5mmカラー銀色/シルバー状態Vintage/ヴィンテージ古い物ですので、使用感などはございますが、まだまだ問題なくご使用頂けます。状態に関しては写真をご参考にして下さい。★ご質問・ご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。★他にも出品しておりますので、是非ご覧ください。※トラブル防止のため、購入前にプロフィールのご一読をお願い致します。
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