william walles「Royal Scottish Ring」

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2年前に購入しました。現在着用する機会がないため出品します。定期的にクロスで磨いていました。サイズは20号になります。着画イメージは写真でご確認ください。※着画はサイズ違いとなります。ご注意ください。ブランド紹介WilliamWallesプライス24,500円在庫在庫5個有り素材シルバー925プロセスいぶしSTONEオニキス【サイズ】A:21mmC:9mmWeight:5.30g【アイテム説明】中世の古城装飾を思わせるデザインに、ブラックストーンをあしらったラグジュアリーなシルバーリング。さりげなくも確かな存在感を放つハードテイストに仕上がっています。コーディネートにスタイリッシュなスパイス、お勧めです。材質···シルバーカラー···シルバー#クロムハーツ#シルバーアクセサリー