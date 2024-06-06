unused us1674 ダックジャケット　カーハート

UNUSEDアンユーズドUS1674DuckJacket.COLOR・BROWNCOTTON 100% LININGCUPRO100%STUFFINGSHINSULATE®TALONZIPPERBALLBIOWASH2(着丈74cm、身幅64cm、肩幅57cm、袖丈61cm)定価69,300円(税込)UNUSEDのダックジャケット。アメリカのワークウェアブランドを彷彿させるこちらは、丈夫なコットンダックをバイオウォッシュ。基本に忠実ながらな現代的な一着です。また、ゴールドのスナップボタンやジッパーなど細部にまで拘り抜かれています。裏地のキルティングもThinsulateなのでこれからの季節も暖かく着ていただけます。タグ付き、新品未使用です。comoliauraleenewbalanceなど好きな方に



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