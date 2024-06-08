ジャスティンデイビス×JOSHUA SKY CROSSネックレス チェーンセット

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【商品情報】ブランド名：ジャスティンデイビス商品名：JOSHUAコラボSKYCROSSネックレストップ素材：シルバー925、ジルコニアサイズ：チェーン全長およそ50cm付属品：特になし状態ランク：Bこちら中古市場でもほぼ出回っていないモデルですので、かなり希少性があるかと思います。こちらチェーンはサービスでお付け致します。【状態ランクについて】N：未使用・新品の商品S：ほぼ新品同様の商品A：使用感が少なく、かなり状態の良い商品B：使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品C：使用感の他、傷や汚れが見られる商品D：かなり大きな傷みがある難あり商品