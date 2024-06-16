ETRO エトロ スーツ セットアップ ストライプ 裏地総柄 タグ付属品あり

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百貨店購入エトロセットスーツパンツサイズ 501、2年前に百貨店にて購入1回着用エトロETROのセットアップ上下セット、シングルスーツとなります。表地のカラーは紺色(ストライプ柄)裏地は人気のペイズリー柄となっており、生地はコーデュロイのイタリア製の高級スーツです。ぜひオシャレにこだわりがある方にお譲りできればと思います。サイズ 平置き 採寸 多少の誤差はご容赦ください。(約センチ)ジャケット肩幅 46身丈 79袖丈 64パンツウエスト 45丈 98付属品 購入時のもの全て付きます。価格札はありません。購入時のハンガー×2つエトロのガーメント 札(カード)予備ボタン2個あまり着用していませんので美品ですがあくまでも中古です。写真をご確認のうえ、ご購入お願いいたします。ETROエトロスーツセットアップストライプ裏地総柄コモン柄CANALIカナーリ極美品高級ジャケットパンツアパレル真贋保証素人検品、素人保管なので見落としはご容赦くださいませ。新品同様をお求めの方や極神経質な方はご遠慮くださいませ。季節感...秋季節感...秋,冬