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ETRO エトロ スーツ セットアップ ストライプ 裏地総柄 タグ付属品あり
商品番号 F46905081339
商品名

ETRO エトロ スーツ セットアップ ストライプ 裏地総柄 タグ付属品あり
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 13,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

百貨店購入エトロセットスーツパンツサイズ　501、2年前に百貨店にて購入1回着用エトロETROのセットアップ上下セット、シングルスーツとなります。表地のカラーは紺色(ストライプ柄)裏地は人気のペイズリー柄となっており、生地はコーデュロイのイタリア製の高級スーツです。ぜひオシャレにこだわりがある方にお譲りできればと思います。サイズ　平置き　採寸　多少の誤差はご容赦ください。(約センチ)ジャケット肩幅　46身丈　79袖丈　64パンツウエスト　45丈　98付属品　購入時のもの全て付きます。価格札はありません。購入時のハンガー×2つエトロのガーメント　札(カード)予備ボタン2個あまり着用していませんので美品ですがあくまでも中古です。写真をご確認のうえ、ご購入お願いいたします。ETROエトロスーツセットアップストライプ裏地総柄コモン柄CANALIカナーリ極美品高級ジャケットパンツアパレル真贋保証素人検品、素人保管なので見落としはご容赦くださいませ。新品同様をお求めの方や極神経質な方はご遠慮くださいませ。季節感...秋季節感...秋,冬
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