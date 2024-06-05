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◆感謝価格◆SAAD◆ブルータイガーアイ◆925ペンダントトップ◆
商品番号 L22298407349
商品名

◆感謝価格◆SAAD◆ブルータイガーアイ◆925ペンダントトップ◆
ブランド名 サード
特別価格 税込 3,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。プロフィール確認宜しくお願い致します。◆感謝価格◆見直しました◆送料込み15000→14000→13000→12000→11000→10000→8888円に致します。◆SAAD◆ブルータイガーアイ、ホークアイペンダントトップの出品です。◆素材:シルバー925◆状態は、2.3回使用後装飾棚で飾っておりました。素材特有の個体差や多少のスレキズ、クスミ等はご了承ご理解の程よろしくお願い致します。＊サード、SAAD、インデアンジュエリー、ナバホなどお好きな方にオススメです。＊画像確認宜しくお願い致します。宜しくお願い致します。
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