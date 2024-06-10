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Patagonia パタゴニア　クラシックレトロカーディガン　ブルー
商品番号 W64698577088
商品名

Patagonia パタゴニア　クラシックレトロカーディガン　ブルー
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 16,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2001年MadeInUSA大変希少価値の高い美品のパタゴニアレトロカーディガンです。色...明るいブルーネイビー\u0026ブラックサイズ...ゴールデンサイズのMサイズです。　　　　身幅62cm着丈68cm非常に希少な00年代初頭に製造されたパタゴニアレトロカーディガンです。インナーの状態も良くヴィンテージ古着としては綺麗な方だと思います。※あくまでも中古品ですのでご理解頂きご購入をお願い致します。素材···ボア柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋、冬バトナー　batonerオーラリ　auraleeアークテリクス　patagoniaグリセード　ベビー　カーディガン　シンチラ　茶タグ　クレセント　フェザードフレンド　ロッキーマウンテンENNOY長谷川昭雄　AHneedlesニードルス　エンジニアードガーメンツ　EGネペンテス　サウツスーウエストエイト　セラドア　セラードアー　カルーゾ　carusoスタイリスト私物LIVINGCONCEPT（リビングコンセプト）　ニッチ　nicheoutilウティ　バスクEEL(イール）towncraftsearscampusモヘアorSlow（オアスロウ）aeta（アエタテアトラビームスプラススタンスミス　フランス製　スーパースター　カントリー　reverseweaveフレッシュサービスCOMOLIエディーバウアー　山と道　パタゴニアNEATCIOTAバブアー　エルエルビーン　パタゴニアARC’TERYXDAIWAPIER39vintageScyewtaps長谷川昭雄　AHレショップ　YAECAunfil（アンフィル）UNIVERSALPRODUCTS1LDKルミノアstudionicholsoncomoliSSZポパイ　popeye90s80s70sAURALEE久米繊維　コモリ古着　ウォレットパンツ　teatorauseddaiwapier39カナダ製　レショップjjjoundカルーゾ　carusoreverseweave
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