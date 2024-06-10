Patagonia パタゴニア　クラシックレトロカーディガン　ブルー

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2001年MadeInUSA大変希少価値の高い美品のパタゴニアレトロカーディガンです。色...明るいブルーネイビー\u0026ブラックサイズ...ゴールデンサイズのMサイズです。 身幅62cm着丈68cm非常に希少な00年代初頭に製造されたパタゴニアレトロカーディガンです。インナーの状態も良くヴィンテージ古着としては綺麗な方だと思います。※あくまでも中古品ですのでご理解頂きご購入をお願い致します。素材···ボア柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋、冬バトナー batonerオーラリ auraleeアークテリクス patagoniaグリセード ベビー カーディガン シンチラ 茶タグ クレセント フェザードフレンド ロッキーマウンテンENNOY長谷川昭雄 AHneedlesニードルス エンジニアードガーメンツ EGネペンテス サウツスーウエストエイト セラドア セラードアー カルーゾ carusoスタイリスト私物LIVINGCONCEPT（リビングコンセプト） ニッチ nicheoutilウティ バスクEEL(イール）towncraftsearscampusモヘアorSlow（オアスロウ）aeta（アエタテアトラビームスプラススタンスミス フランス製 スーパースター カントリー reverseweaveフレッシュサービスCOMOLIエディーバウアー 山と道 パタゴニアNEATCIOTAバブアー エルエルビーン パタゴニアARC’TERYXDAIWAPIER39vintageScyewtaps長谷川昭雄 AHレショップ YAECAunfil（アンフィル）UNIVERSALPRODUCTS1LDKルミノアstudionicholsoncomoliSSZポパイ popeye90s80s70sAURALEE久米繊維 コモリ古着 ウォレットパンツ teatorauseddaiwapier39カナダ製 レショップjjjoundカルーゾ carusoreverseweave