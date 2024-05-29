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NIKE AIR MAX 90
商品番号 M21670568007
商品名

NIKE AIR MAX 90
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気モデル···NIKEエアマックス90サイズ・26.5センチ購入後数回はいたので、多少の汚れはあります。ソールの減りはほぼありません。（履き口、紐、つま先側に汚れがあります）※箱はありません中古品となります。自宅保管のため、ご理解頂ける方のご購入をお願いします。また購入手続きを済ませてからのご質問やキャンセルは受け付けませんので、ご了承願います。
http://narcologia.ru/goods/encourage876472.html
http://narcologia.ru/goods/assessor203103.html
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