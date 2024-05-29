NIKE AIR MAX 90

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商品詳細
人気モデル···NIKEエアマックス90サイズ・26.5センチ購入後数回はいたので、多少の汚れはあります。ソールの減りはほぼありません。（履き口、紐、つま先側に汚れがあります）※箱はありません中古品となります。自宅保管のため、ご理解頂ける方のご購入をお願いします。また購入手続きを済ませてからのご質問やキャンセルは受け付けませんので、ご了承願います。
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