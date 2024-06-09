ワタベウェディング　タキシード＆付属セット　結婚式

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商品詳細
カラー...グレー（チェック）季節感...春、秋、冬オーダータキシードと、シャツ＆小物セットになります。（ワタベ専用スーツカバー付き）ワタベウェディングで購入しました。着用回数は挙式時の１度のみ。タキシード、シャツともにクリーニング済です。パンツはウエストが簡単に調整できる仕様になっています。【内容】①タキシード：ジャケット、パンツ、ベスト②シャツ＆小物セット：蝶ネクタイ、シャツ、靴下（未使用）、手袋（１回使用）、カフス、サスペンダー【購入価格】・タキシード：約140,000円・シャツ＆小物セット：10,000円【サイズ】①ジャケット・背肩幅：45cm・着丈：71.5cm・裄丈：94cm・袖丈：67cm②パンツ・脇丈：106cm・股上：21cm・股下：85cm・ウエスト（参考）：71〜83cmご不明点などあればお気軽にご連絡ください＾＾結婚式 タキシード 新郎 高身長 細身
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