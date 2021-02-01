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Converse ct70
商品番号 V56619351373
商品名

Converse ct70
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年ほど前に購入致しました。ソールの部分は減っており、色褪せも見受けられますが、まだまだ履いていただけると思います。
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