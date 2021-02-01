Converse ct70

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商品詳細
5年ほど前に購入致しました。ソールの部分は減っており、色褪せも見受けられますが、まだまだ履いていただけると思います。
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http://narcologia.ru/goods/cowpox426039.html
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CT70 MIDNIGHT NAVY HI CUT 172676C
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