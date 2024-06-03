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nike Jordan1 RETOR High Black Gum
商品番号 V13967325950
商品名

nike Jordan1 RETOR High Black Gum
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オールブラックのアッパーに、オーセンティックなガムソールを組み合わせたエアージョーダン1です。　綺麗な2トーンカラーとあえてヒールに入っていないジャンプマンロゴがフォーマルな印象でとてもかっこいいですSNKRDUNKでは28cmで60000円で取引されている商品です。まぁまぁ履いていたので使用感はありますが、まだまだ履ける一足です。右の方に少し破れがあります。箱は違う箱に入れて発送します。ぜひ興味のある方はご検討よろしくお願いします。
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