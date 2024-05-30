ヴィヴィアンウエストウッド　ボルトピアス　片耳

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ヴィヴィアンボルトをモチーフしたピアスです新品海外並行輸入品片耳ユニセックスカラーシルバーサイズ約0.9*1.1センチ付属品なし状態はきれいですが、自宅保管していました。ご理解いただける方にお譲りします。よろしくお願いいたします。
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