NYヤンキース NEWERA キャップ MoMA Limited Edition

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商品詳細
NEWERAとMoMAのコラボキャップです。片側にMoMAロゴ、もう一方にはNEWERAロゴ、正面にはニューヨークヤンキースのロゴが刺繍されています。ブランド名/商品名NEWERAMoMAニューエラモマ/NYYANKEES59FIFTYカラーネイビー：NAVY素材/仕様ポリエステル100％サイズ71/4頭周り:57.7cmこちらで購入しましたが、サイズが合わないため出品します。形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/cotton805861.html
http://narcologia.ru/goods/competitive775581.html
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