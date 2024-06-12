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NYヤンキース NEWERA キャップ MoMA Limited Edition
商品番号 Q78060577157
商品名

NYヤンキース NEWERA キャップ MoMA Limited Edition
ブランド名 モマ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERAとMoMAのコラボキャップです。片側にMoMAロゴ、もう一方にはNEWERAロゴ、正面にはニューヨークヤンキースのロゴが刺繍されています。ブランド名/商品名NEWERAMoMAニューエラモマ/NYYANKEES59FIFTYカラーネイビー：NAVY素材/仕様ポリエステル100％サイズ71/4頭周り:57.7cmこちらで購入しましたが、サイズが合わないため出品します。形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/cotton805861.html
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