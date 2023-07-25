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ポケモンカード マリィ HR
商品番号 B63354192236
商品名

ポケモンカード マリィ HR
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品詳細】カード名：マリィレアリティ：HR収録：シールド平均市場相場：29,800円(2023/07/25時点)※トレチャ様参照【商品状態】プレイ用としての出品です。状態判断は人それぞれの感覚が違うため、写真で状態の確認をお願いします。【発送・梱包】発送はらくらくメルカリ便での発送となります。ゆうゆうメルカリ便への変更をご希望の際はコメントよりお願い致します。梱包はスリープ＋ハードローダーに入れて折れ・汚れ防止、ジップ付きの袋に入れて防水対策をします。#ポケモン#トレカ#ポケカボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···HR
http://narcologia.ru/goods/conception262857.html
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