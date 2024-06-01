YAMAHA エレキギター　PACIFICA

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商品詳細
超美品！5年間に購入し、ライブで一度しか使用しておりません。純正ソフトケース、他メーカーストラップ付き。アンプ（6000）シリーズ···PACIFICA
http://narcologia.ru/goods/providence854794.html
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