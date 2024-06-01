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YAMAHA エレキギター　PACIFICA
商品番号 W95019782492
商品名

YAMAHA エレキギター　PACIFICA
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,030 円
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商品詳細

超美品！5年間に購入し、ライブで一度しか使用しておりません。純正ソフトケース、他メーカーストラップ付き。アンプ（6000）シリーズ···PACIFICA
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