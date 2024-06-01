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401新品LANVIN COLLECTION羊革レザーメンズ手袋日本製スマホ対応
商品番号 Y86504181012
商品名

401新品LANVIN COLLECTION羊革レザーメンズ手袋日本製スマホ対応
ブランド名 ランバンコレクション
特別価格 税込 2,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・新品LANVINCOLLECTIONランバンコレクションメンズ手袋・サイズ：23cm・素材：（本体）羊革（装飾）ウール、ポリウレタン　　　　（裏地）ウール・カシミヤ・スマートフォン対応・日本製安心の日本製。シンプルデザインにポイントのラインがサイド部分に施したおしゃれなメンズ手袋。コーディネートが楽しくなるようなお洒落な手袋です。手袋をしたままでスマートフォン操作できるのも嬉しいポイントに。ランバンの刻印入り。
http://narcologia.ru/goods/troupe615011.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln370702.html
http://narcologia.ru/goods/response71742.html

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