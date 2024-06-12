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ニューエラ　正規品　9TWENTY ニューヨーク・ヤンキース キャップ　ベージュ
商品番号 Q69744161704
商品名

ニューエラ　正規品　9TWENTY ニューヨーク・ヤンキース キャップ　ベージュ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ新品正規品ウォッシュ加工を施した柔らかなかぶり心地が特徴のカジュアルタイプのベースボールキャップです。リアには、共生地（コットン）のアジャスターベルトを採用しています。ヤンキースロゴの9TWENTY、ユニセックスとして幅広い世代に人気なアイテムです。カラー　ベージュONESIZE(56.8-60.6cm)お値下げ不可です。
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