ニューエラ　正規品　9TWENTY ニューヨーク・ヤンキース キャップ　ベージュ

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ニューエラ新品正規品ウォッシュ加工を施した柔らかなかぶり心地が特徴のカジュアルタイプのベースボールキャップです。リアには、共生地（コットン）のアジャスターベルトを採用しています。ヤンキースロゴの9TWENTY、ユニセックスとして幅広い世代に人気なアイテムです。カラー ベージュONESIZE(56.8-60.6cm)お値下げ不可です。