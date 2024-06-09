ラルフローレン　三つ折り財布

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商品詳細
一昨年の夏に購入し、結局使用しませんでしたので、出品させて頂きます。色/ネイビーサイズ/ 横/24センチ、(三つ折り)約8センチ 縦/約13センチ 小銭入れ1箇所 カード入れ4箇所 札入れ１箇所(裏地は迷彩)※カラピナ付き定価 13,310円(税込み)
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