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ラルフローレン　三つ折り財布
商品番号 I99348464487
商品名

ラルフローレン　三つ折り財布
ブランド名 ポロバイラルフローレン
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一昨年の夏に購入し、結局使用しませんでしたので、出品させて頂きます。色/ネイビーサイズ/　横/24センチ、(三つ折り)約8センチ　縦/約13センチ　小銭入れ1箇所　カード入れ4箇所　札入れ１箇所(裏地は迷彩)※カラピナ付き定価　13,310円(税込み)
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