USA製 90's ヘインズ SPAWN アニメ Tシャツ 黒

23Y3M43◯古着90'sDCCOMICSSPAWNT-shirts◯madeinUSAAssenbleMEXICO◯サイズ:XL着丈:75cm身幅:59cm肩幅:57cm◯色:黒◯素材:コットン◯80's90'sスタイルのリバイバルにより、人気急上昇中、90年代SPAWN\"スポーン\"のオールドアイテム。良い感じにフェードしたブラックボディーに、フロント、 ソウルクラッシャーとガンストリンガーのプリント、版下にはDCCOMICのコピーライト入ります。ボディーはヘインズのヘビーウエイト、ステッチは袖、裾シングルシングル、着丈に対し身幅たっぷり肩もしっかり落として着られるドロップショルダーの旬シルエット。海外市場での価格高騰に引っ張られて、日本でも価格が高騰していっているTeeの一つですが、現状ですでに海外市場の方が高くなっている一枚です。今の海外との価格差を見ても、値上がりならまだマシ、今後入ってきすらしなくなるようなアイテムです。お探しだった方は是非ご検討下さい。 ◯状態:年代物古着故、フェード等はございますが、明らかなダメージ、汚れ等は無く、雰囲気としてはむしろかなり良いと思います。◯デッドストックや新品の状態を除き、全てクリーニング済みです。【ご案内】この他に、トミーヒルフィガーやチャンピオン等の、MADEINUSAブランドから、ドメスティックブランドまで、Tシャツスウェット等のトップスから、コーチジャケットナイロンジャケット等、ストリートに落とし込みやすいアイテムをブランドジャンル問わず出品しております。



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