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専用　初期 クロムハーツ ポケット Tシャツ 背中 セメタリークロス
商品番号 D52021819191
商品名

専用　初期 クロムハーツ ポケット Tシャツ 背中 セメタリークロス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 5,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

便利なタガーのポケットのある初期のクロムハーツのTシャツです。状態は比較的良い方とおもいますが、ビンテージになりますので神経質な方は御遠慮くださいm(__)m福岡のユナイテッドアローズにクロムハーツ福岡が入っていた頃に購入した間違いのない正規品です。安心してご購入ください。サイズM素人保管でシワ等あります。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖crHEARTSChromeHeartscr
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