Supreme/シュプリーム★新品/未使用/完全未開封★ブラックTシャツ★XL★

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説明不要、問答無用のSupreme/シュプリームの半袖Tシャツです。BlowfishTeeシリーズBlackXLargeシュプリームオンラインショップで購入しました。正規品、本物です。正規タグ付き。SOLDOUT！既に完売しており、2度と手に入りません。この季節にどうぞ。カラーは美しいイタリアンブラックです。とてもSEXYな、女性ウケ間違いなしのTシャツです。サイズXLです。新品/未使用。完全未開封商品。色々たくさん購入し過ぎたので、出品致します。ステッカー1枚プレゼントします。すり替え防止の為、一切の返品・返金は致しません。完全未開封商品の為、参考までにネットの写真も掲載しております。グリーンの写真もございますが、表裏を見て頂く為の掲載です。あくまでも出品品はブラックカラーです。ご安心くださいませ。完全未開封商品の為、ナイロン袋のまま撮影しており、反射しておりますが、汚れではございません。ご安心くださいませ。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬